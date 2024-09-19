Восьмилетняя американка угнала Nissan Rogue своей мамы и поехала за покупками

Восьмилетняя американка угнала Nissan Rogue своей мамы и поехала за покупками

Восьмилетняя американка угнала Nissan Rogue своей мамы и поехала за покупками

Восьмилетняя девочка из города Бедфорд в штате Огайо угнала мамин внедорожник и поехала за покупками в магазин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, утром 15 сентября мать девочки сообщила правоохранителям, что ее дочь пропала, а вместе с ней и ее кроссовер Nissan Rogue 2020 года. Изучив кадры с соседской камеры видеонаблюдения, они выяснили, что девочка самостоятельно села в автомобиль и уехала.

Примерно в то же время полицейским приходит другое сообщение – о машине, которая виляет на дороге и беспорядочно пересекает полосы движения. К правоохранителям обратился водитель проезжавшей рядом машины Джастин Кимери, который заснял подозрительную машину на видеорегистратор.

В итоге девочку обнаружили в магазине, который находится в 20 км от дома. Беглянка призналась, что врезалась по пути в почтовый ящик, а еще заехала за кофе.

«Мы дали ей допить ее фраппучино. Мы не злые», – отметили в полицейском управлении Бедфорда.

Девочку доставили домой. Никому в связи с этим инцидентом обвинений не предъявили.

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