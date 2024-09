Восьмилетняя американка угнала Nissan Rogue своей мамы и поехала за покупками

Восьмилетняя девочка из города Бедфорд в штате Огайо угнала мамин внедорожник и поехала за покупками в магазин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, утром 15 сентября мать девочки сообщила правоохранителям, что ее дочь пропала, а вместе с ней и ее кроссовер Nissan Rogue 2020 года. Изучив кадры с соседской камеры видеонаблюдения, они выяснили, что девочка самостоятельно села в автомобиль и уехала.

Примерно в то же время полицейским приходит другое сообщение – о машине, которая виляет на дороге и беспорядочно пересекает полосы движения. К правоохранителям обратился водитель проезжавшей рядом машины Джастин Кимери, который заснял подозрительную машину на видеорегистратор.

«IT LOOKS LIKE A KID»: Dashcam video appears to show an 8-year-old girl behind the wheel of her family’s car — and on her way to Target. STORY: https://t.co/p6QPppB8tS pic.twitter.com/33GlG7m1jr

— WFLA NEWS (@WFLA) September 18, 2024