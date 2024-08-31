Взрывы произошли у стадиона в Лондоне

Взрывы произошли у стадиона в Лондоне

Взрывы произошли у стадиона в Лондоне

Возле стадиона O2 в Лондоне 31 августа произошли взрывы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Daily Mail.

На виде, показанных телеканалом, видно, как в небо поднимаются клубы дыма. На место происшествия выехали пожарные бригады.

Представитель полиции сообщил, что это было «запланированное съемочное мероприятие в районе Кэннинг-Тауна», и опасности для населения нет.

Стадион O2 — третья по вместимости крытая арена в Великобритании.

youcanchoose

Семь детей погибли от волков в индийском городе

Семь детей погибли от волков в индийском городе

Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Илон Маск назвал приостановку работы соцсети X в Бразилии атакой на свободу слова

Мицеллярная вода `LP CARE` 400 мл

Мицеллярная вода `LP CARE` 400 мл

Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица

Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица

Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.