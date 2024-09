Взрывы произошли у стадиона в Лондоне

Возле стадиона O2 в Лондоне 31 августа произошли взрывы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Daily Mail.

На виде, показанных телеканалом, видно, как в небо поднимаются клубы дыма. На место происшествия выехали пожарные бригады.

Lots of tweets about an explosion in London. Police confirm it’s part of a film set. pic.twitter.com/qU8gRCMwwg

— BNO News Live (@BNODesk) August 31, 2024