Зачем Дональд Трамп пошел работать в McDonald’s

В Сети набирают популярность видеоролики с экс-президентом США Дональдом Трампом, стоящим за прилавком в McDonald’s в фирменном фартуке, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, этот перформанс оказался не только исполнением его давнего желания, но и «посланием» конкурентке в предстоящих выборах Камале Харрис.

Дональд Трамп надел фартук, приготовил и подал картофель фри журналистам и клиентам в ресторане McDonald’s в Пенсильвании в воскресенье, 20 октября.

«Привет всем. Это мой первый день в McDonald’s, я ищу работу», – заявил Трамп на входе в заведение, пожимая руку владельцу.

pic.twitter.com/MWEUVcY6YG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2024

Далее во время готовки и выдачи заказов он заявил, что Камала Харрис солгала о работе в ресторане быстрого питания.

«Я проработал на 15 минут больше, чем Камала в McDonald’s», – сказал Трамп через окошко.

Он также поделился, что действительно хотел сделать это всю свою жизнь.

President @realDonaldTrump working the Drive Thru at McDonald’s! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/pBeyYmeYFU – Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024

Трамп заявил, что также общался с представителями McDonald’s по поводу заявлений Харрис о том, что она работала в этой сети ресторанов быстрого питания.

«Она не должна лгать об этом. McDonald’s четыре раза подтвердил, что она никогда здесь не работала. Но давайте не будем об этом. Это потрясающий бизнес. Это потрясающая страна. И мы сделаем Америку более великой, чем когда-либо прежде», – сказал Трамп.

Представитель Harris-Walz 2024 Джозеф Костелло после этой работы Трампа в фастфуде опубликовал заявление, в котором заявил, что он «Не понимает, что значит работать, чтобы зарабатывать на жизнь».

«Сегодня Дональд Трамп продемонстрировал то же самое, что мы увидим во время второго срока Трампа: эксплуатацию трудящихся ради собственной выгоды. Трамп не понимает, что значит работать ради жизни, сколько бы постановочных фотосессий он ни делал, и весь его план на второй срок – дать себе, своим богатым дружкам и гигантским корпорациям еще одно огромное налоговое снижение», – говорится в заявлении.

20 октября кандидат в президенты США Камала Харрис отпраздновала свое 60-летие. В связи с этим к ней обратились Барак Обама и Джо Байден.