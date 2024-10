Зачем Дональд Трамп пошел работать в McDonald’s

В Сети набирают популярность видеоролики с экс-президентом США Дональдом Трампом, стоящим за прилавком в McDonald’s в фирменном фартуке, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, этот перформанс оказался не только исполнением его давнего желания, но и «посланием» конкурентке в предстоящих выборах Камале Харрис.

Дональд Трамп надел фартук, приготовил и подал картофель фри журналистам и клиентам в ресторане McDonald’s в Пенсильвании в воскресенье, 20 октября.

Далее во время готовки и выдачи заказов он заявил, что Камала Харрис солгала о работе в ресторане быстрого питания.

Он также поделился, что действительно хотел сделать это всю свою жизнь.

President @realDonaldTrump working the Drive Thru at McDonald’s! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/pBeyYmeYFU

– Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024