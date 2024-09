Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике

39-летняя женщина замерзла насмерть в такси во время пробки на дороге на трассе между перевалом Ван Реенена и Фри-Стейт. В ЮАР в это время бушевала снежная буря, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет SA news со ссылкой на сотрудников службы скорой медицинской помощи Midlands EMS.

Отметим, что подобная погода шокирует не только местных жителей, но и животных. В частности, люди в социальных сетях поделились видео льва в снегу.

Lions in snow is so odd yet majestic (rare snowfall in South Africa this weekend) pic.twitter.com/rDSa2uPPR0

— curious side of 𝕏 (@curioXities) September 22, 2024