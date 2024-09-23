Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике
39-летняя женщина замерзла насмерть в такси во время пробки на дороге на трассе между перевалом Ван Реенена и Фри-Стейт. В ЮАР в это время бушевала снежная буря, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет SA news со ссылкой на сотрудников службы скорой медицинской помощи Midlands EMS.
«По дороге в больницу состояние пациента резко ухудшилось. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», – говорится в заявлении.
Отметим, что подобная погода шокирует не только местных жителей, но и животных. В частности, люди в социальных сетях поделились видео льва в снегу.
«Львы в снегу – это так странно, но величественно», – подписал пост один из пользователей социальной сети X (бывшей Twitter)
Lions in snow is so odd yet majestic (rare snowfall in South Africa this weekend) pic.twitter.com/rDSa2uPPR0
— curious side of 𝕏 (@curioXities) September 22, 2024
Также люди публикуют фотографии и видео заснеженных дорог.
Heavy Snowfall Between Johannesburg and Durban on the N3 Route in South Africa 🇿🇦 (09.21.2024)Video: Hussein Ismail#SouthAfrica #Johannesburg #Durban #HeavySnowfall #N3Route #WinterWeather #TravelAlert #BreakingNews #SnowInAfrica #WeatherUpdate pic.twitter.com/CRKPHV1Et7
— Kristy Tallman (@KristyTallman) September 22, 2024