Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике

Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике

Женщина замерзла насмерть в такси во время снегопада в Южно-Африканской Республике

39-летняя женщина замерзла насмерть в такси во время пробки на дороге на трассе между перевалом Ван Реенена и Фри-Стейт. В ЮАР в это время бушевала снежная буря, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет SA news со ссылкой на сотрудников службы скорой медицинской помощи Midlands EMS.

«По дороге в больницу состояние пациента резко ухудшилось. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», – говорится в заявлении.

Отметим, что подобная погода шокирует не только местных жителей, но и животных. В частности, люди в социальных сетях поделились видео льва в снегу.

«Львы в снегу – это так странно, но величественно», – подписал пост один из пользователей социальной сети X (бывшей Twitter)

Также люди публикуют фотографии и видео заснеженных дорог.

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