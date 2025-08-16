Гель для умывания `ARAVIA` `LABORATORIES` с гиалуроновой кислотой 200 мл

689 ₽ 485 ₽
Гель для умывания с гиалуроновой кислотой деликатно очищает кожу от загрязнений и остатков макияжа. Активный состав геля интенсивно увлажняет и удерживает влагу в глубоких слоях эпидермиса. Замедляет процессы старения, делает кожу упругой и эластичной, разглаживает мелкие морщинки. Дарит ощущение комфорта, увлажненности и мягкости после умывания. Успокаивает и улучшает цвет лица. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Рекомендуется для ежедневного применения. Не содержит SLS и SLES.
Способ применения: небольшое количество геля нанесите на влажную кожу лица. Очистите кожу легкими массажными… движениями. Смойте водой.
Состав: Aqua, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Coco-Glucoside, Citric Acid, Parfum, Ethylhexylglycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, CI 42090
- Вес в упаковке: 240 г
- Высота упаковки: 194 мм
- Ширина упаковки: 45 мм
- Длина упаковки: 55 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 245804
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
-
