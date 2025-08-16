Гель для умывания `ICON SKIN` очищающий (для комбинированной и жирной кожи) 150 мл

1 150 ₽ 977 ₽ С максимальной

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гель для умывания Sebo Expert обеспечивает эффективное очищение лица от загрязнений и остатков макияжа без ощущения сухости и стянутости. Не нарушает естественный защитный барьер даже чувствительной кожи, не вызывает раздражений. При регулярном применении гель нормализует работу сальных желез, успокаивает кожу и снижает ее реактивность. При контакте с водой образует нежную пенку, которая бережно очищает кожу. РЕКОМЕНДОВАН для ежедневного очищения комбинированной и жирной кожи. Подходит для чувствительной кожи, склонной к куперозу, появлению покраснений и аллергических реакций. Гипоаллергенная формула НЕ СОДЕРЖИТ отдушек, красителей, сульфатов, спирта, и парабенов. В состав включены себорегулирующие и восстанавливающие компоненты: ниацинамид, цинк и пантенол. Ниацинамид и цинк уменьшают жирность кожи, улучшают ее текстуру и оказывают антибактериальное действие. Пантенол восстанавливает и успокаивает кожу, укрепляет ее защитный барьер. РЕЗУЛЬТАТ: ощущение чистоты и комфорта без сухости и раздражений

Способ применения: Достаточное количество геля вспенить влажными руками и нанести на влажную кожу лица, избегая… области вокруг глаз. Помассировать в течение 30-60 секунд круговыми движениями, тщательно смыть водой.

Состав: Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Niacinamide, Zinc PCA, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Sodium Chloride, Polyacrylate Crosspolymer-6, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Polyquaternium-7, Disodium EDTA, Lactic Acid.

