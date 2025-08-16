Гидрофильное гель- масло для умывания `MIXIT` YOUR SKIN с маслом манго, авокадо и кокоса 150 мл

569 ₽ 483 ₽ С максимальной

скидкой по карте

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гидрофильное гель-масло для умывания — идеальное средство для бережного, но эффективного очищения и снятия макияжа. Оно не оставляет жирного блеска и ощущения липкости. Входящие в состав средства драгоценные масла интенсивно увлажняют, смягчают, устраняют шелушение, делают кожу гладкой и бархатистой. При контакте с водой гель-масло превращается в нежнейшее молочко.

Как работает:

• масло манго устраняет шелушение, нормализует гидролипидный баланс, сохраняет естественную увлажнённость кожи;

• масло авокадо смягчает кожу, стимулирует обменные процессы, восстанавливает барьерные функции эпидермиса;

• масло кокоса глубоко увлажняет, восстанавливает липидный барьер кожи, придаёт ей гладкость и бархатистость;

• экстракты манго, имбиря и арники тонизируют, обладают антиоксидантными свойствами и способствуют осветлению кожи.

Результат:

• мягкое очищение кожи;

• быстрое снятие макияжа;

• интенсивное увлажнение;

• постепенное смягчение кожи;

• полное устранение шелушения;

• чистая, гладкая, ухоженная кожа.

Способ применения: Нанеси 2-3 капли масла лёгкими массажными движениями на сухую кожу лица. Смочи ладони тёплой водой… и слегка помассируй, затем смой остатки средства. Подходит для ежедневного использования.

Состав: Вода, лаурилглюкозид, кокамидопропилбетаин, децилглюкозид, ПЭГ-120 метилглюкозодиолеат, глицерилкокоат ПЭГ-7, парфюмерная композиция, пропиленгликоль, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, масло манго, кокосовое масло, масло авокадо, токоферол, экстракт авокадо, экстракт манго, экстракт гамамелиса, динатрий ЭДТА, бензофенон-4, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, нитрат магния, хлорид магния, лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, сульфат натрия, CI 19140, CI 14720, линалоол, бензиловый спирт, лимонен. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 180 г

Высота упаковки: 150 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 45 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 243214

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда