Гидрофильное гель- масло для умывания `MIXIT` YOUR SKIN с маслом манго, авокадо и кокоса 150 мл

569 ₽ 483 ₽ С максимальной
скидкой по карте
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гидрофильное гель-масло для умывания — идеальное средство для бережного, но эффективного очищения и снятия макияжа. Оно не оставляет жирного блеска и ощущения липкости. Входящие в состав средства драгоценные масла интенсивно увлажняют, смягчают, устраняют шелушение, делают кожу гладкой и бархатистой. При контакте с водой гель-масло превращается в нежнейшее молочко.
Как работает:
• масло манго устраняет шелушение, нормализует гидролипидный баланс, сохраняет естественную увлажнённость кожи;
• масло авокадо смягчает кожу, стимулирует обменные процессы, восстанавливает барьерные функции эпидермиса;
• масло кокоса глубоко увлажняет, восстанавливает липидный барьер кожи, придаёт ей гладкость и бархатистость;
• экстракты манго, имбиря и арники тонизируют, обладают антиоксидантными свойствами и способствуют осветлению кожи.
Результат:
• мягкое очищение кожи;
• быстрое снятие макияжа;
• интенсивное увлажнение;
• постепенное смягчение кожи;
• полное устранение шелушения;
• чистая, гладкая, ухоженная кожа.
Способ применения: Нанеси 2-3 капли масла лёгкими массажными движениями на сухую кожу лица. Смочи ладони тёплой водой… и слегка помассируй, затем смой остатки средства. Подходит для ежедневного использования.
Состав: Вода, лаурилглюкозид, кокамидопропилбетаин, децилглюкозид, ПЭГ-120 метилглюкозодиолеат, глицерилкокоат ПЭГ-7, парфюмерная композиция, пропиленгликоль, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, масло манго, кокосовое масло, масло авокадо, токоферол, экстракт авокадо, экстракт манго, экстракт гамамелиса, динатрий ЭДТА, бензофенон-4, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, нитрат магния, хлорид магния, лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, сульфат натрия, CI 19140, CI 14720, линалоол, бензиловый спирт, лимонен. Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 180 г
- Высота упаковки: 150 мм
- Ширина упаковки: 45 мм
- Длина упаковки: 45 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 243214
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
-
Все товары бренда