Пенка для умывания `MIXIT` `LAB` WOW MOISTURE с мочевиной и гиалуроновой кислотой (экстраувляжняющая) 200 мл

459 ₽ 265 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Экстраувляжняющая пенка для умывания MIXIT WOW MOISTURE с мочевиной и гиалуроновой кислотой эффективно очищает кожу, поддерживает водный баланс и не оставляет ощущения стянутости. Гиалуроновая кислота способствует увлажнению кожи уже на этапе очищения, выравнивает ее текстуру, тонизирует и придает свежий вид. Мочевина интенсивно увлажняет, ускоряет обновление клеток эпидермиса и уменьшает воспаления. Пантенол способствует регенерации, увеличивает плотность коллагеновых волокон. Пенка для умывания MIXIT WOW MOISTUR подходит для ежедневного использования.

Способ применения: Нажать на помпу 2-3 раза до появления обильной пены, распределить ее по поверхности влажной кожи и… помассировать лицо 2-3 минуты. Затем тщательно смыть пену с лица. Эффективнее в комплексе с другими средствами MIXIT LAB.

Состав: Вода, глицерин, кокамидопропилбетаин, мочевина, лауроилсаркозинат натрия, пантенол, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, гиалуронат натрия, динатрий ЭДТА, парфюмерная композиция. Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 270 г
  • Высота упаковки: 203 мм
  • Ширина упаковки: 46 мм
  • Длина упаковки: 46 мм
  • Тег: Средства для умывания лица
  • Раздел: умывание
  • Артикул 243137
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

