Пенка для умывания `OPENWORK` очищающая (для жирной и комбинированной кожи) 180 мл

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Уникальная растительная формула для красоты Вашей кожи! Пенка для умывания OPENWORK предназначена для удаления загрязнений и остатков макияжа. Благодаря природным компонентам, входящим в состав пенки, средство прекрасно освежает кожу и сужает поры, способствует обновлению клеток и борется с несовершенствами. Пенка легко наносится на кожу, не оставляя чувства стянутости.

Способ применения: нанесите небольшое количество средства на влажные руки, вспеньте и легкими круговыми движениями… помассируйте кожу лица для очищения. Смойте теплой водой. При попадании в глаза незамедлительно промойте их водой. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Water, Glycerin, Sodium Cocoyl Alaninate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocaidopropyl Betaine, Sodium Cocoy Glutamate, Acrylates/C10-30 Akyl Acrylate Crosspolymer, Lauryl Hydroxysultaine,1,2-Hexanediol,Caprylyl Glycol,Coco-Glucoside,Citric Acid,Sodium Chioride,Polyglyceryl-10 Laurate,Citrus Aurantum Dulcis (Orange) Peel Oil,Sodium Cocoyl sethionate,Sodium Phytate,Sodium Benzoate,Pelargonium,raveolens Flower Oil,Juniperus Mexicana Oil,Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil,Quillaja Saponaria Bark Extract,Artemisia Vulgaris Oil,Eucalyptus Globulus Leaf Oil,Pimpinella Anisum(Anise) Seed Oil,Sodium Citrate Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: комбинированная

Вес в упаковке: 254 г

Текстура: пенная

Высота упаковки: 170 мм

Ширина упаковки: 57 мм

Длина упаковки: 57 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 242201

Страна: Республика Корея



