Салфетки для лица `LP CARE` матирующие с экстрактом зеленого чая 50 шт

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матирующие салфетки для лица LP CARE с экстрактом зеленого чая моментально абсорбируют жирный блеск, придают коже матовость и свежесть. Позволяют сохранить макияж в идеальном состоянии на протяжении всего дня. Экстракт зеленого чая помогает контролировать баланс кожного жира.

Способ применения: Салфетку стоит аккуратно прикладывать к местам, где образуется лишний блеск.

Состав: Bleached kraft soft wood pulp, helm pulp, green tea extract, green tea fragrance. Обзор от бренда

Вес в упаковке: 15 г

Высота упаковки: 70 мм

Ширина упаковки: 95 мм

Длина упаковки: 8 мм

Тег: Салфетки матирующие

Раздел: снятие макияжа

Артикул 196437

Страна: КИТАЙ/ CHINA



