Салфетки для лица `LP CARE` матирующие с экстрактом зеленого чая 50 шт

189 ₽ 160 ₽
скидкой по карте

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матирующие салфетки для лица LP CARE с экстрактом зеленого чая моментально абсорбируют жирный блеск, придают коже матовость и свежесть. Позволяют сохранить макияж в идеальном состоянии на протяжении всего дня. Экстракт зеленого чая помогает контролировать баланс кожного жира.

Способ применения: Салфетку стоит аккуратно прикладывать к местам, где образуется лишний блеск.

Состав: Bleached kraft soft wood pulp, helm pulp, green tea extract, green tea fragrance. Обзор от бренда

  • Вес в упаковке: 15 г
  • Высота упаковки: 70 мм
  • Ширина упаковки: 95 мм
  • Длина упаковки: 8 мм
  • Тег: Салфетки матирующие
  • Раздел: снятие макияжа
  • Артикул 196437
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

