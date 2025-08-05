Тонер для лица `CELIMAX` DUAL BARRIER кремовый с комплексом керамидов (укрепляющий и питательный) 150 мл

2 490 ₽ 2 116 ₽ С максимальной

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Укрепляющий и питательный тонер для лица CELIMAX Dual Barrier с комплексом керамидов глубоко проникает в слои эпидермиса, восстанавливает pH-баланс и значительно смягчает кожу. Кремовая текстура мгновенно устраняет чувство сухости и стянутости, быстро впитывается и обеспечивает ощущение комфорта. Керамиды укрепляют, интенсивно увлажняют и питают кожу. Тонер CELIMAX Dual Barrier формирует липидный барьер, который создает защитный слой на поверхности, предотвращает потерю влаги и защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды. Подходит для сухой и чувствительной кожи.

Способ применения: На чистую сухую кожу лица нанести достаточное количество крема с керамидами руками или с помощью… ватного диска по направлению массажных линий. Оставить до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26,, 1,2-Hexanediol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Panthenol, Phenyl, Trimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia Integrifolia, Seed Oil, Allantoin, Pantolactone, Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Sodium Hyaluronate, Heptasodium Hexacarboxymethyl Dipeptide-12, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Phytosphingosine, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Sorbitan Isostearate, Hydrogenated Lecithine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxyethyl, Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Styrene/VP, Copolymer, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Cholesterol, Tocopherol, Tromethamine, Disodium EDTA. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 220 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 143 мм

Ширина упаковки: 55 мм

Длина упаковки: 55 мм

Тег: Тоники для лица

Раздел: тоники и лосьоны

Артикул 228050

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



