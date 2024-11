Военные Израиля в Ливане захватили в плен высокопоставленного члена «Хезболлы»

Израильский журналист Барак Равид заявил о том, что военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки «Хезболла» Имада Амхаза, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил Равид, командира захватили для получения информации о военно-морских операциях шиитского движения.

🚨Israeli Navy SEALs captured last night Imad Amhaz — a senior member of Hezbollah’s naval force in an operation in Northern Lebanon, an Israeli official tells me. The official said Amhaz was detained in order to interrogate him and learn more about Hezbollah’s naval operations

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 2, 2024