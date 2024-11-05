Американцы обвинили Камалу Харрис в мошенничестве

Американцы обвинили Камалу Харрис в мошенничестве

Американские пользователи интернет возмутились поведением Харрис с избирателями и обвиняют ее в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

За несколько часов до закрытия избирательных участков, кандидат в президенты приехала в штаб-квартиру демократов в Вашингтоне. На кадрах видно, как во время разговора она переворачивает телефон и показывает экран, а там просто открыта камера.

Американцы обвинили Камалу Харрис в мошенничестве

Пользователи в X смело предположили, что Харрис лишь имитировала звонок и вовсе не общалась по телефону с избирателями.

В конце октября американцы обеспокоились тем, что Камала Харрис не воздерживается от приема алкоголя в присутствии журналистов, а военные США приведены в готовность из-за возможных беспорядков после оглашения результатов выборов.

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