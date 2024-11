Американцы обвинили Камалу Харрис в мошенничестве

Американские пользователи интернет возмутились поведением Харрис с избирателями и обвиняют ее в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

За несколько часов до закрытия избирательных участков, кандидат в президенты приехала в штаб-квартиру демократов в Вашингтоне. На кадрах видно, как во время разговора она переворачивает телефон и показывает экран, а там просто открыта камера.

Пользователи в X смело предположили, что Харрис лишь имитировала звонок и вовсе не общалась по телефону с избирателями.

This bitch isn’t even on the phone. She’s on camera. Not only is she a liar and a shit actor — she’s retarded. And you want her to run the country? pic.twitter.com/TA88MvuGFe

— Entryking (@entrykingtrade) November 5, 2024