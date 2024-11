В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом и загорелся

В Вильнюсе ночью 25 ноября 2024 года грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта. Начался пожар. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, сообщает Zakon.kz.

В заявлении администрации аэропорта литовской столицы отмечено, что авария произошла рано утром на улице Жирню.

A Swiftair 737-400 operated for DHL crashed in a residential area short of the runway while attempting to land in Vilnius this morning at approximately 03:30 UTC. https://t.co/FxzJhUlLZL pic.twitter.com/IylMZiFKtf

— Flightradar24 (@flightradar24) November 25, 2024