Полиция США поблагодарила известного музыканта за спасение женщины от самоубийства

Полицейские города Нэшвилл поблагодарили Джона Бон Джови за спасение женщины, задумавшей спрыгнуть с моста Джона Сейгенталера, сообщает Zakon.kz.

Свою благодарность они опубликовали на рабочем аккаунте в соцсети Х.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. «It takes all of us to help keep each other safe,»—Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) September 11, 2024