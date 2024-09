Трамп сделал громкое заявление о покушениях на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и директор по коммуникациям его предвыборной кампании Стивен Чунг сделали заявления о том, откуда «растут ноги» случившихся ранее покушений, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х Трамп написал, что большие угрозы его жизни идут со стороны Ирана.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…

