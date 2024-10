В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку: пострадали свыше 30 человек

В Израиле 27 октября грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот, расположенном к северу от Тель-Авива, в результате чего пострадали более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным службы скорой помощи, которые передает Times of Israel, ранения получили 35 человек. Полиция рассматривает возможность теракта.

⚡️BREAKING: 5 soldiers dead and 50 injured in Tel Aviv ramming attack.A Palestinian man, identified as Rami Nator from the town of Qalansuwa, carried out a truck-ramming attack near a Mossad and Unit 8200 military site north of Tel Aviv.The attack targeted a group of… pic.twitter.com/hXI9KlphFz

— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 27, 2024