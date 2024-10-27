В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку: пострадали свыше 30 человек

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку: пострадали свыше 30 человек

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку: пострадали свыше 30 человек

В Израиле 27 октября грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот, расположенном к северу от Тель-Авива, в результате чего пострадали более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным службы скорой помощи, которые передает Times of Israel, ранения получили 35 человек. Полиция рассматривает возможность теракта.

Водитель грузовика был ликвидирован на месте. Как сообщает Haaretz, полиция сейчас проверяет, мог ли у него быть сообщник. В районе Глилот находится штаб-квартира израильской разведки «Моссад» и несколько подразделений военной разведки Армии обороны Израиля.

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